Обстоятельства ДТП с участием экскурсионного автобуса выясняют следователи в Белоруссии.
По информации Следственного комитета республики, ДТП произошло 3 января на 120-м километре трассы М-8 "Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины". По предварительным данным, там легковой автомобиль Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали на экскурсию 40 россиян.
В результате аварии водитель легковушки погиб.
"Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", — сообщает телеграм-канал СК Белоруссии.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье УК Белоруссии "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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