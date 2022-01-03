Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии: среди пострадавших – дети

Обстоятельства ДТП с участием экскурсионного автобуса выясняют следователи в Белоруссии.

По информации Следственного комитета республики, ДТП произошло 3 января на 120-м километре трассы М-8 "Граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины". По предварительным данным, там легковой автомобиль Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором ехали на экскурсию 40 россиян.

В результате аварии водитель легковушки погиб.

"Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", — сообщает телеграм-канал СК Белоруссии.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники ГАИ. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье УК Белоруссии "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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