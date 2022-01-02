В Рязанской области 12 человек попали в больницу после ДТП с автобусом

Госпитализация потребовалась 12 пострадавшим в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе Рязанской области. Об этом сообщает правительство региона.

"Число госпитализированных после ДТП в Скопинском районе составляет 12 человек. Трое из них в тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации Скопинского ММЦ", — сообщает телеграм-канал правительства.

По словам главы регионального Минздрава Андрея Прилуцкого, находящихся в реанимации пострадавших планируется в течение дня доставить вертолётом санавиации в Рязань.

Министр сообщил также о двух детях, которые пострадали в результате аварии. По словам Прилуцкого, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань через Рязанскую область, врезался в опору железнодорожного моста на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" в Скопинском районе рано утром 2 января. В результате ДТП пять человек погибли, 22 пострадали.

В связи с происшествием возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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