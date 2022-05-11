Ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю внучку хозяина

В посёлке Советском два ротвейлера убили 10-летнюю девочку. По информации правоохранителей, она приехала к дедушке во время майских праздников.

"Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 10-летней внучке в результате нападения на неё домашних собак", — написали на официальном сайте СУ Следственного комитета по Республике Крым.

Как заявили в СК, мужчина во вторник, 10 мая, выпустил из вольера двух ротвейлеров. Девочка вышла из дома и столкнулась с атакой собак. Врачи зафиксировали раны на туловище, конечностях, голове и лице. Медики не смогли спасти ребёнка.

Как подчеркнули правоохранители, прокуратура запустила проверку. Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям родителей девочки.

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