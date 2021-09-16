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Супруги, чьи ротвейлеры разорвали 5-летнего ребёнка, смогут откупиться от тюрьмы

Происшествия

Судебная система Греции предоставила возможность откупиться от колонии хозяевам, чьи собаки разорвали 5-летнего ребенка. Однако обвиняемые не согласились с решением суда, заявив о намерении подать апелляцию.

Супруги, чьи ротвейлеры разорвали 5-летнего ребёнка, смогут откупиться от тюрьмы

Трагедия произошла в городе Козани в Греции в 2016 году. Тогда две собаки осуждённых, породы ротвейлер, сломали ограждение, за которым находились, и напали на пятилетнего ребёнка. Мальчик в состоянии комы с разодранными лицом и шеей был госпитализирован в больницу, где позже скончался. Об этом сообщает греческая газета "Прото Тема".

"По данному уголовному делу городской суд в составе трёх судей 15 сентября вынесен подсудимым наказание в виде пяти лет лишения свободы с возможностью замены тюремного заключения на штраф, 20 евро за каждый день тюрьмы, который супруги должны заплатить до 30 сентября", — говорится в сообщении.

Таким образом, осуждённым предоставили возможность откупиться от тюрьмы за 36,5 тысячи евро, несмотря на трагическую смерть ребёнка. При этом наказание вызвало возмущение супругов. По их словам, столь крупная сумма для них неподъёмна.

Осуждённые сообщили о планах подать апелляцию и обвинил в смерти мальчика врачей, которые, по их мнению, не сделали всё для его спасения.

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Как защититься от нападения любой собаки? Подробная инструкция
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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