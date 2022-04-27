В Сочи овчарка загрызла 12-летнюю шахматистку

В Краснодарском крае 12-летнюю участницу детского первенства РФ по шахматам Полину Куникову убила бродячая собака. Соответствующую информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

По информации Telegram-канала 112, шахматистка приехала в Сочи вместе с мамой из Саратова. Участники турнира находились в оздоровительном центре "Илона". Куникова во время прогулки увидела на закрытой территории щенят и решила их покормить. Девочку атаковала овчарка. Тело ребёнка нашёл прохожий, который кормил собак.

Федерация шахмат РФ остановила проведение мероприятия. Известно, что они состоятся, когда закончится следствие.

"Прокуратура Лазаревского района г. Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за наказание чиновников, которые игнорируют проблему бездомных животных. Также председатель российского парламента призвал сформулировать меры поддержки частных приютов.