Семь человек пострадали при обстреле приграничного района Брянской области

Семь человек попали в больницу в результате обстрела граничащего с Украиной Климовского района Брянской области.

По информации областных властей, 14 апреля обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок городского типа Климово.

"Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие", — сообщает Telegram-канал правительства Брянской области.

Как сообщили ТАСС в Климовской центральной районной больнице, в результате пострадали семь человек, в том числе ребёнок и беременная женщина.

"Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжёлом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжёлом состоянии, и ещё трое в среднем состоянии", — рассказал представитель медучреждения.

Как сообщают областные власти, сейчас на месте происшествия работают "соответствующие службы", а также спасатели.