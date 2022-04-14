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Автор Владимир Васютченко

Семь человек пострадали при обстреле приграничного района Брянской области

Происшествия

Семь человек попали в больницу в результате обстрела граничащего с Украиной Климовского района Брянской области.

Семь человек пострадали при обстреле приграничного района Брянской области

По информации областных властей, 14 апреля обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок городского типа Климово.

"Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие", — сообщает Telegram-канал правительства Брянской области.

Как сообщили ТАСС в Климовской центральной районной больнице, в результате пострадали семь человек, в том числе ребёнок и беременная женщина.

"Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжёлом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжёлом состоянии, и ещё трое в среднем состоянии", — рассказал представитель медучреждения.

Как сообщают областные власти, сейчас на месте происшествия работают "соответствующие службы", а также спасатели.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы брянская область
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