Подполковник РА погиб при крушении вертолёта миротворцев ООН в Конго

Восемь членов МООНСДРК, миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго, погибли при крушении вертолета недалеко от границы с Руандой во вторник. Конголезские военные обвинили повстанцев.

МООНСДРК сообщила, что пакистанский вертолет с бортовым номером 810 выполнял разведывательный полет над Тшанзу в провинции Северное Киву, недалеко от границы с Руандой и Угандой. Он упал на контролируемой повстанцами территории.

В этом районе продолжаются боевые действия между конголезскими военными и повстанцами. Считалось, что поддерживаемые Руандой боевики были побеждены еще в 2013 году с помощью миротворцев ООН, но снова восстали в ноябре прошлого года.

По словам представителя конголезских военных генерала Сильвена Экенге, кроме шести пакистанских членов экипажа, на борту вертолета находился российский подполковник Алексей Мизюра.