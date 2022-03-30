Восемь членов МООНСДРК, миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго, погибли при крушении вертолета недалеко от границы с Руандой во вторник. Конголезские военные обвинили повстанцев.
МООНСДРК сообщила, что пакистанский вертолет с бортовым номером 810 выполнял разведывательный полет над Тшанзу в провинции Северное Киву, недалеко от границы с Руандой и Угандой. Он упал на контролируемой повстанцами территории.
По словам представителя конголезских военных генерала Сильвена Экенге, кроме шести пакистанских членов экипажа, на борту вертолета находился российский подполковник Алексей Мизюра.
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