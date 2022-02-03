В Лефортовский суд Москвы передали новое уголовное дело в отношении Алексея Навального*.
Как сообщили РИА Новости в суде, фигуранту дела инкриминируются мошенничество и неуважение к суду.
В сообщении уточняется, что дело о мошенничестве завели более года назад в связи с хищением более 350 млн рублей, которые были пожертвованы ФБК**. Следователи полагают, что обвиняемый потратил их на свои нужды.
Также Навальному* вменяется оскорбления судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Тогда блогера приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.
Дела по двум статьям расследовались отдельно, но затем их объединили в одно производство. Как поясняется в сообщении, это является стандартной практикой, которая позволяет экономить процессуальное время.
"Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сообщили агентству в суде.
* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ
** Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент
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