Новое уголовное дело в отношении Навального* поступило в суд

В Лефортовский суд Москвы передали новое уголовное дело в отношении Алексея Навального*.

Как сообщили РИА Новости в суде, фигуранту дела инкриминируются мошенничество и неуважение к суду.

В сообщении уточняется, что дело о мошенничестве завели более года назад в связи с хищением более 350 млн рублей, которые были пожертвованы ФБК**. Следователи полагают, что обвиняемый потратил их на свои нужды.

Также Навальному* вменяется оскорбления судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Тогда блогера приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

Дела по двум статьям расследовались отдельно, но затем их объединили в одно производство. Как поясняется в сообщении, это является стандартной практикой, которая позволяет экономить процессуальное время.

"Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сообщили агентству в суде.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

** Запрещённая в России экстремистская организация-иноагент

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