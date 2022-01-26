Олега Навального объявили в федеральный розыск

Брат Алексея Навального* Олег объявлен в федеральный розыск МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

О том, по какой статье Уголовного кодекса объявили в розыск Навального, не сообщается.

Ранее стало известно, что ФСИН РФ обратилась в Люблинский суд Москвы с требованием о замене Навальному, осуждённому по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, условного заключения на реальное.

В службе исполнения наказаний объяснили своё требование "неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей".

Планируется, что суд рассмотрит материал об отмене условного осуждения Навального 18 февраля.

Напомним, в августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно по обвинению в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

Как установлено в суде, призывы Навального к участию в несогласованной акции 23 января 2021 года "создали угрозу массового заболевания".

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.