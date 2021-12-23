Путин: официальных данных, подтверждающих отравление Навального*, нет

Во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента BBC Петра Козлова об Алексее Навальном*.

Глава РФ подчеркнул, что прокуратура уже неоднократно направляла официальные запросы в Германию и Францию с просьбой предоставить материалы, подтверждающие отравление блогера, однако главы государств отказались отвечать на них.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы от прокуратуры РФ — дайте нам хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Ни одного материала! Чем это объяснить? Сидельцы всегда были. Не надо было совершать уголовных преступлений и прикрываться политической деятельностью", — сказал Путин.

Он также добавил, что лично обращался к президенту Франции и канцлеру ФРГ с предложением работать вместе по этой проблеме, но в ответ получал лишь молчание.

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