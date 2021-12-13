Соратники Навального* нашли деньги на премию "свидетелям отравления" блогера

Команда Алексея Навального*, отбывающего свой тюремный срок за хищение 30 миллионов рублей у двух компаний, в том числе французского косметического бренда Yves Rocher, объявила вознаграждение в размере до пяти миллионов рублей за информацию о его предполагаемых отравителях.

Об этом сообщает RT, изучивший новый сайт "соратников" блогера, на котором указано, что они надеются найти "людей, работающих на ФСБ, отравивших Навального в гостинице в Томске".

Напомним, в августе прошлого года Навальный заболел во время перелета в Москву и после вынужденной аварийной посадки самолёта, на котором оно летел, в Омске он был доставлен в больницу. Откуда его в состоянии комы перевезли в Берлин, где проходил лечение в клинике, Шарите.

Тогда, быстро пришедший в себя блогер указал пальцем на президента Владимира Путина, обвинив лидера страны в том, что он отдал приказ о нападении. Российские врачи не нашли в анализах пациента следов ОВ.

Предлагаемое вознаграждение (обещают, что будет выдаваться в криптовалюте) разделено на три части:

за "видео из отеля”

за "достоверную информацию об отравлении”,

за подробную информацию о том, что "обвиняемые делают в настоящее время".

Сам же Алексей Навальный*, отбывая наказание, осваивает новое направление "протеста" — теперь он "проникся идеями феминизма".

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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