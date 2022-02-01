Четыре человека пострадали при выбросе газа и пожаре на месторождении в ХМАО

Обстоятельства инцидента с пострадавшими на нефтяном месторождении выясняют сотрудники прокуратуры в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации региональной прокуратуры, ЧП произошло в Сургутском районе 1 февраля.

"Произошёл выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении в Сургутском районе, в результате которого пострадали четыре человека", — говорится в сообщении.

Как уточнил источник "Интерфакса" в экстренных службах региона, выброс газовоздушной смеси и её возгорание произошли при спуске перфоратора в скважину на Тортасинском месторождении.

В депздраве ХМАО агентству сообщили, что пострадавших в результате инцидента доставили в ожоговый центр в Сургуте в состоянии средней тяжести.

Прокуратура региона начала проверку в связи с происшествием на месторождении в Сургутском районе.

Сотрудники прокуратуры намерены оценить соблюдение владельцем месторождения требований промбезопасности и охраны труда, а также противопожарных правил.

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