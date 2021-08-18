Три человека погибли из-за пожара на нефтеперекачивающей станции под Надымом

Обстоятельства пожара на нефтяной перекачивающей станции, в результате которого погибли три человека, выясняют в Ямало-Ненецком автономном округе.

По информации МЧС по ЯНАО, пожар произошёл 17 августа в Надымском районе. В 11.10 к пожарным поступило сообщение о происшествии на территории ООО "Яргео". Там загорелся резервуар. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Потушить его удалось в 11.47.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в результате пожара на нефтеперекачивающей станции пострадали пять человек. По сведениям СУ СКР по ЯНАО, 18 августа трое пострадавших скончались в больнице.

В связи с инцидентом следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как выяснили сотрудники СКР, 17 августа рабочие готовили резервуар к его антикоррозийной обработке изнутри. По предварительным данным, из-за допущенных при проведении работ нарушений в резервуаре произошло возгорание газовоздушной смеси.

В настоящее время следователи, а также сотрудники Ростехнадзора и Гострудинспекции устанавливают причины ЧП на нефтеперекачивающей станции. Прокуратура ЯНАО также начала проверку в связи с инцидентом.

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