Три человека скончались после обследования желудка в Петербурге

Обстоятельства гибели людей после прохождения медицинского обследования в диагностическом центре выясняют следователи в Санкт-Петербурге.

По информации городского следственного управления СКР, два человека, которым 23 и 25 января 2022 года в одном из диагностических центров в Выборгском районе провели исследование желудка, впоследствии были доставлены в больницу, где скончались, ещё двое оказались в стационаре в тяжёлом состоянии.

По информации источника "Интерфакса", на 27 января число погибших после посещения диагностического центра достигло трёх человек. Ещё трое оказались в реанимации.

В настоящее время в связи с гибелью людей следователи возбудили уголовное дело по статье УКР РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура города.

Сотрудники СКР изъяли меддокументацию в диагностическом центре, куда обращались погибшие. Назначен ряд экспертиз.

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