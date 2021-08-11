EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
COVID-19 опять мутировал: новый "йота"-штамм ещё летальнее, чем "дельта"
Пхеньян оставил за собой право на превентивный удар из-за учений США и Сеула
Газ дорожает - доходы "Газпрома" растут
Минобороны Британии: сделка США с талибами - гнилая и ущербная
В Германии начинается железнодорожный коллапс из-за забастовки машинистов
А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут
После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой

Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти

Происшествия

Обстоятельства смерти девочки в одной из частных стоматологических клиник выясняют следователи в Самарской области.

Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти

Согласно информации регионального СУ СКР, инцидент произошел 8 августа в Тольятти. Там девочка 2011 года рождения обратилась в одну из частных стоматологических клиник по поводу кариеса. Лечить зуб ребенку решили под наркозом.

По предварительным данным, после завершения лечения и отключения аппарата для ингаляционной анестезии врач зафиксировал у школьницы нарушение сердечного ритма. Проведенные медиками реанимационные мероприятия не помогли. Спасти ребенка не удалось.

В связи со случившимся в стоматологической клинике сотрудники следственного управления СКР по региону возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время в частном медучреждении проводятся следственные действия. Сотрудники СКР изъяли там всю необходимую документацию. В ближайшее время планируется провести ряд экспертиз, чтобы установить причины произошедшего в тольяттинской клинике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
42 человека сгорели в огне лесных пожаров в Алжире за два дня
Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Пентагон: Кабул сдастся талибам в самое ближайшее время
COVID-19 опять мутировал: новый "йота"-штамм ещё летальнее, чем "дельта"
Пхеньян оставил за собой право на превентивный удар из-за учений США и Сеула
Газ дорожает - доходы "Газпрома" растут
Минобороны Британии: сделка США с талибами - гнилая и ущербная
В Германии начинается железнодорожный коллапс из-за забастовки машинистов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь

Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Российский шоу-бизнес
Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Политика. Новости и аналитика
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников