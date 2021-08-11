Школьница умерла в стоматологической клинике в Тольятти

Обстоятельства смерти девочки в одной из частных стоматологических клиник выясняют следователи в Самарской области.

Согласно информации регионального СУ СКР, инцидент произошел 8 августа в Тольятти. Там девочка 2011 года рождения обратилась в одну из частных стоматологических клиник по поводу кариеса. Лечить зуб ребенку решили под наркозом.

По предварительным данным, после завершения лечения и отключения аппарата для ингаляционной анестезии врач зафиксировал у школьницы нарушение сердечного ритма. Проведенные медиками реанимационные мероприятия не помогли. Спасти ребенка не удалось.

В связи со случившимся в стоматологической клинике сотрудники следственного управления СКР по региону возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время в частном медучреждении проводятся следственные действия. Сотрудники СКР изъяли там всю необходимую документацию. В ближайшее время планируется провести ряд экспертиз, чтобы установить причины произошедшего в тольяттинской клинике.

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