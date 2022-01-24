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Автор Юлия Миленина

Каляпин отреагировал на обвинения Кадырова в свой адрес: "Не следит за языком"

Происшествия

Рамзан Кадыров не следит за своим языком, обзывая всех террористами. Об этом заявил член СПЧ, руководитель "Комитета против пыток"* (*признан иноагентом на территории РФ) Игорь Каляпин, комментируя в интервью Pravda.Ru обвинения главы Чечни в свой адрес.

Каляпин отреагировал на обвинения Кадырова в свой адрес: "Не следит за языком"

По словам правозащитника, Кадыров систематически обещает ему "кары и земные, и небесные". Однако он убеждён, что эти громкие заявления никак не отразятся на его репутации и работе.

"Мы все Рамзана Ахматовича знаем давно. Человек не следит за своим языком. У него психологические реакции избалованного пятилетнего ребёнка. Ему нужно было в эту ситуацию незамедлительно влезть, всех обозвать террористами. Он обвинениями швыряется налево и направо каждый раз, когда с ним кто-то не соглашается. У него в султанате так не принято, понятно, что тут всех надо задержать, закопать, расстрелять, под землю опустить", — сказал Каляпин.

Ранее Кадыров в своём Telegram-канале призвал российских полицейских задержать правозащитника Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которые являются для него "террористами". Политик подчеркнул: они "зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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