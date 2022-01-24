Кадыров призвал задержать Милашину и Каляпина, назвав их "террористами"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал задержать руководителя "Комитета против пыток"* (признан иноагентом на территории Российской Федерации) Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

В своём обращении, посвящённом семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, он подчеркнул, что Милашина и Каляпин для него являются "террористами", так как "зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".

"Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что доказательную базу можно найти в материалах журналистских расследований на независимых каналах.

Ранее Кадыров заявил, что покинувшего РФ Янгулбаева найдут, согласно закону, а если его семья окажет сопротивление, то "будет уничтожена".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.