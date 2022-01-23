Бастрыкин поручил ужесточить законодательство из-за бродячих собак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ужесточить законодательство на фоне новостей о нападениях бродячих собак. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По мнению главы СК РФ, необходимо разработать предложения по усовершенствованию действующих законов для предупреждения смертей из-за нападений бездомных собак.

Уточняется, что в них должны быть учтены эффективные методы предупреждения аналогичных ситуаций. Кроме того, в проектах надо представить систему контроля за исполнением обязанностей по осуществлению функционала в части обращения с животными в регионах страны.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением вернуть функцию контроля за оборотом оружия и патронов из Росгвардии в Министерство внутренних дел России.

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