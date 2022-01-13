Глава СК Бастрыкин: контроль за оружием нужно вернуть МВД

Функцию контроля за оборотом оружия и патронов нужно вернуть из Росгвардии в Министерство внутренних дел РФ. С этим предложением выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что такая идея появилась после резонансных трагедий в российских учебных заведениях. Сейчас инициатива находится на этапе межведомственного обсуждения, передаёт РИА Новости.

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — отметил Бастрыкин.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №147, где раньше учился. В результате ЧП погибли семеро детей и два педагога.

В сентябре студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья в вузе и убил шесть человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.