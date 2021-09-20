СК сообщил о 28 пострадавших из-за пермского стрелка

В пятницу, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. По данным правоохранителей, в ходе трагедии погибли восемь человек, 28 — пострадали.

Тимур Бекмансуров стрелял из ружья, которое он получил легальным путём. Из-за его действий пострадали 28 человек, часть из них увезли в больницу. Также в медицинское учреждение доставили самого предположительного преступника. Его ранил сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин, который осуществлял задержание.

Как сообщили на официальном сайте Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело. Криминалисты и следователи работают на месте преступления.

"Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего", — сказано в сообщении.

Происшествие прокомментировала Елена Полуянова, глава центра дополнительного образования "Олимп", где Тимур Бекмансуров учился стрелять. По её словам, парень спокойно слушал лекции, сдал все экзамены. Также она рассказала, что её ребёнок тоже был в здании университета, когда началась стрельба.

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