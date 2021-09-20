"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Елена Полуянова, руководитель центра дополнительного образования "Олимп", где стрелок из Перми учился пользоваться оружием, рассказала, как он вёл себя во время занятий.

По словам директора организации, он пробовал владеть всеми видами оружия, а после успешного обучения смог получить лицензию в Росгвардии, передаёт Telegram-канал RT.

"Тесты он сдал успешно, лекции сидел внимательно все слушал. Мы не можем залезть в голову и душу человека", — поделилась женщина.

Глава учебного центра добавила, что перед началом работы с молодым человеком поднимала все документы. Её смутило лишь то, что в паспорте у юноши была "адекватная фотография", а на уроки он приходил с длинными волосами. Также директор посмотрела прописку студента. Она у него пермская, никаких ограничений не было.

Кроме того, Елена Полуянова сообщила, что её ребёнок находился в вузе в момент ЧП. Сейчас с ним всё в порядке.

"Когда я узнала, что эта гадина училась у нас… Состояние представьте моё", — сказала руководитель центра.

Добавим, следователи установили, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Он получил оружие легально.

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