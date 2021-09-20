Пермского стрелка ранил и обезвредил сотрудник ДПС

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экипаж ДПС первым прибыл к университету в Перми и один из правоохранителей ранил и обезвредил 18-летнего студента юридического факультета Тимура Бекмансурова, который совершил вооружённое нападение на вуз.

Инцидент произошёл утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Учащиеся услышали звуки выстрелов и позвонили в полицию. На место происшествия первым прибыл наряд ДПС.

По словам Ирины Волк, младший лейтенант полиции Константин Калинин направился в главный корпус, а старший лейтенант Владимир Макаров начал эвакуировать студентов. Стрелок увидел полицейского и начал стрелять в его сторону. Госавтоинспектор открыл ответный огонь и ранил Тимура Бекмансурова, после чего обезвредил его и принялся оказывать медпомощь, сообщает ТАСС.

В Следственном комитете сообщили, что в результате случившегося погибли восемь человек, ещё 28 пострадали. Пермский стрелок оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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