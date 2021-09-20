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Ректор Пермского университета подтвердил, что стрелок жив

Происшествия

Ректор Пермского университета Дмитрий Красильников сообщил RT, что 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, совершивший 20 сентября вооруженное нападение на образовательное учреждение, жив.

Ректор Пермского университета подтвердил, что стрелок жив

Известно, что стрелок находится в реанимационном отделении больницы. Его состояние оценивается, как крайне тяжелое. Он оказал сопротивление силовикам и получил ранение груди и конечностей. В настоящее время пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, Красильников опроверг ранее поступившую информацию о том, что пермский стрелок был ликвидирован при задержании.

Все учащиеся были эвакуированы из здания вуза. По данным Следственного комитета России, в результате инцидента восемь человек погибли, 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в университете Перми.

Ранее сообщалось, что Тимур Бекмансуров легально купил помповое ружье, из которого потом расстрелял учащихся вуза.

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Стрельба в Пермском университете: студент открыл огонь, есть раненые и погибшие
Автор: Игорь Рябов
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