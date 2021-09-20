Пермский стрелок получил оружие на законных основаниях

Пермский стрелок получил оружие, с которым пришёл на территорию университета, законным способом, сообщает РИА Новости.

Известно, что в марте подозреваемый Тимур Бекмансуров написал заявление на получение охотничьего ружья, после чего прошёл комиссию в больнице. В апреле студент окончил курсы по безопасному обращению с устройством. Далее ему выдали лицензию. Это позволило парню легально купить оружие. В мае он также получил разрешение на его хранение и ношение, а в июле отправился на тренировки по стрельбе. Патроны молодой человек приобрёл в августе.

"У него было официально зарегистрированное оружие. Могу сказать, что стрелявший — легальный владелец оружия", — сообщили в экстренных службах Пермского края.

Согласно закону, студент прошёл все необходимые проверки. Каких-либо нарушений не было зарегистрировано.

Напомним, во время задержания Бекмансурова ранили. Он пытался оказать сопротивление силовикам. Расследование уголовного дела продолжается.

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