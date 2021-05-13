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Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве

Общество

19-летний Ильназ Галявиев напал с огнестрельным оружием на учащихся казанской школы. В результате стрельбы погибли девять человек, среди них — семеро детей.

Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве

Все знавшие молодого человека признаются, что не ожидали от него такой жестокости. По словам родственников, он рос обычным мальчишкой.

Родители Галявиева, от которых он на допросе отказался, избегают общения с прессой. Родная тётя беспощадного "стрелка" согласилась пообщаться с представителями СМИ.

Она объяснила, что была убеждена, что её племянник — спокойный и порядочный юноша.

"У брата выросли очень хорошие мальчики. Что с ними случилось? Все мы родные собрались, все в шоке. Ильназ все время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером. Его старший брат лыжами занимался и на баяне играл. Но Ильназ с ним не ходил на секции. Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел. Хорошо учился же он", — цитирует слова женщины "Московский комсомолец".

С родителями Галявиева его тётя виделась незадолго до трагедии. По её словам, ничего не свидетельствовало о проблемах в семье. Папа и мама "стрелка" планировали отмечать новоселье.

Родственница была удивлена, глядя на то, как ведёт себя Ильназ на допросе,

"Вот мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал", — уверена женщина.

Друзей у Галявиева не было. Всё время он проводил в квартире, в которой захотел остаться после того, как его родители переехали в новое жильё. В одиночестве Ильназ стал планировать нападение на школу.

"Продукты ему привозили, почти каждый день родители навещали сына. В этом году они приезжали к нам на шашлыки. Все было нормально", — рассказала тётя "стрелка".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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