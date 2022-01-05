Глава СКР потребовал доклад о расследовании убийства 5-летней девочки в Костроме

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства СУ СКР по Костромской области доложить о расследовании дела об убийстве пятилетней девочки.

"Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Преступление в отношении ребёнка было совершено 4 января в Костроме. Как установили следователи, девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Оттуда её увели двое мужчин.

В поисках пропавшего ребёнка были задействованы полицейские, сотрудники СКР и волонтёры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к исчезновению девочки были задержаны двое мужчин. Они признались в убийстве ребёнка. Тело девочки нашли в комнате одного из костромских общежитий.

В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу подозреваемых. С ними работают сотрудники СКР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.