В Костроме задержали мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

В Костроме оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В ведомстве рассказали, что 4 января 2022 года ребёнок гулял на улице Северной Правды. Через некоторое время девочку забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Криминалисты и волонтёры "Лизы Алерт" организовали её поиски. Позже были задержаны двое подозреваемых, которые сознались в убийстве ребёнка.

"Тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки", — прокомментировали в Следственном комитете РФ по Костромской области.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, организованы дополнительные проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.