СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае

Убийство семьи в городе Канске Красноярского края может быть связано с разводом погибших супругов. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СКР.

По информации ведомства, 38-летний мужчина и35 летняя женщина, между которыми шёл бракоразводный процесс, не проживали вместе. Накануне муж пришёл домой к супруге, чтобы повидаться с 11-летним сыном и 7-летней дочерью, а на следующее утро мать женщины нашла в квартире тела всех членов семьи.

"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свёл счеты с жизнью", — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту обнаружения в квартире на улице Эдемана тел супругов и их детей завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". В рамках его расследования планируется провести ряд экспертиз. Следователи устанавливают возможных свидетелей преступления.

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