Семью из четырёх человек убили в Красноярском крае

Убийство семьи из четырёх человек расследуют правоохранители в Красноярском крае.

По информации регионального следственного управления СКР, тела супругов и их двоих детей с колото-резаными ранениями нашли в квартире одного из домов на улице Эдемана в городе Канске. Сообщение об этом поступило к следователям 27 декабря.

Как сообщили в областном управлении МВД, убитых обнаружила хозяйка квартиры, которую они арендовали. В полиции также уточнили возраст потерпевших: супруги 1983 и 1986 года рождения, дети 2014 и 2010 года рождения.

В связи с обнаружением тел сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии".

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого ГСУ СКР, а также оперативники и эксперты регионального управления МВД.

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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