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Автор Владимир Васютченко

Жителей Подмосковья задержали за кражи автозеркал более чем на миллион рублей

Происшествия

Серию краж зеркал заднего вида с внедорожников раскрыли правоохранители в Подмосковье.

Жителей Подмосковья задержали за кражи автозеркал более чем на миллион рублей

Как сообщили "Вестям Подмосковья" в ГУ МВД России по Московской области, в преступлениях подозревают двоих жителей региона 28 и 29 лет.

По информации полицейских, злоумышленники отрывали зеркала с дорогостоящих автомобилей по ночам в Одинцовском городском округе. Украденное сообщники сдавали в скупку. Таким образом было совершено восемь краж, ущерб от которых превысил 1 млн рублей.

Сообщается, что правоохранителям удалось подозреваемых удалось выйти на подозреваемых, изучив записи камер видеонаблюдения. Злоумышленников задержали по месту жительства. При обыске у одного из подозреваемых обнаружили лишь одно автомобильное зеркало и щётки стеклоочистителя. Все остальное сообщники продали, а вырученные деньги потратили.

В настоящее время в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Полицейские устанавливают обстоятельства совершённых преступлений.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы кража московская область
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