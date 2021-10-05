Более 14,5 млн рублей украли из здания СКР в Казани

Обстоятельства хищения более 14,5 млн рублей из здания подразделения следственного управления СКР устанавливают правоохранители в Татарстане. Об инциденте сообщил Следственный комитет России.

Как выяснили следователи, в здание одного из подразделений СУ СКР по Татарстану в Казани проникли неизвестные и похитили оттуда сейф, в котором находилось более 14,5 млн рублей. В сообщении поясняется, что эти деньги являются вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.

В связи с кражей сейфа с деньгами республиканское СУ СКР завело уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере". Следователи устанавливают, кто может быть причастен к совершению преступления.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Татарстану доложить о действиях, предпринятых сотрудниками ведомства в связи с хищением денег.

Ход расследования дела по факту кражи из здания подразделения следственного управления взял на контроль центральный аппарат СКР.

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