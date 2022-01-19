В Красноярске экстренно эвакуируют все детсады из-за сообщений об угрозе взрыва

Из всех детских садов Красноярска начали выводить воспитанников и сотрудников после сообщений о минировании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в главном управлении образования города, эвакуация началась из-за поступившей информации об угрозе взрыва в учреждениях.

"Все детские сады эвакуируют", — подчеркнул собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска заявили, что письма о минировании были отправлены из других государств. По предварительной информации, сведения о возможной угрозе являются ложными.

Во вторник, 18 января, в Красноярске эвакуировали учащихся и педагогов нескольких школ в связи с ложными сигналами о минировании, которые поступили на электронную почту учреждений. Сейчас специалисты экстренных оперативных служб проводят необходимые розыскные мероприятия и устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские призывают жителей Красноярска сохранять спокойствие и выполнять все требования оперативников.

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