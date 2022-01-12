Угрозы взрыва в школы Екатеринбурга пришли из-за рубежа

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сообщения о минировании школ пришли из-за рубежа. Сообщения поступили утром 12 января. Эвакуировали больше 150 школ Екатеринбурга.

По словам главы города Алексея Орлова, подобные атаки на Урале происходят регулярно.

"Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию", — сказал агентству URA.RU Алексей Орлов.

Ранее сообщалось, что в лжеминировании подозревается человек, проживающий в Латвии.

Орлов заявил, что городские власти держат связь со спецслужбами.

"Началась эта история [рассылка сообщений] с трёх часов ночи, педагоги начали включать компьютеры, и на почтовые адреса школ пришли такие уведомления [о якобы минировании]. Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения [об эвакуации] приняты. Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории", — сказал Орлов.

Глава Екатеринбурга также отметил, что о "дистанте" до конца недели речи не идёт. Ранее появилась информация, что несколько екатеринбургских школ объявили о переходе на "удалёнку".

О массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования стало известно рано утром 12 января. По официальной информации, во время первого урока эвакуировали 93 школы, позднее список вырос до 151. Учеников отправили домой.

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