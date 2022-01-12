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Автор Олеся Киреева

Угрозы взрыва в школы Екатеринбурга пришли из-за рубежа

Общество

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сообщения о минировании школ пришли из-за рубежа. Сообщения поступили утром 12 января. Эвакуировали больше 150 школ Екатеринбурга.

Угрозы взрыва в школы Екатеринбурга пришли из-за рубежа

По словам главы города Алексея Орлова, подобные атаки на Урале происходят регулярно.

"Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию", — сказал агентству URA.RU Алексей Орлов.

Ранее сообщалось, что в лжеминировании подозревается человек, проживающий в Латвии.

Орлов заявил, что городские власти держат связь со спецслужбами.

"Началась эта история [рассылка сообщений] с трёх часов ночи, педагоги начали включать компьютеры, и на почтовые адреса школ пришли такие уведомления [о якобы минировании]. Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения [об эвакуации] приняты. Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории", — сказал Орлов.

Глава Екатеринбурга также отметил, что о "дистанте" до конца недели речи не идёт. Ранее появилась информация, что несколько екатеринбургских школ объявили о переходе на "удалёнку".

О массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования стало известно рано утром 12 января. По официальной информации, во время первого урока эвакуировали 93 школы, позднее список вырос до 151. Учеников отправили домой.

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В Екатеринбурге - массовая эвакуация школ
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы школа екатеринбург
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