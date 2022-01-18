СМИ выяснили причину аварии с участием россиян в Доминикане

ДТП в Доминикане, в котором получили ранения и российские туристы, произошло в результате столкновения сразу трёх автобусов. Такая информация появилась на портале Tourinews.

Известно, что в результате смертельного ДТП скончался водитель-доминиканец, ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. В ДТП попали шестеро российских туристов, включая одного ребёнка. Сообщается, что их жизни вне опасности, хотя травмированы они серьёзно.

Четверо пострадавших россиян сейчас находятся под наблюдением врачей в больнице в Доминикане, ещё двоих наблюдают амбулаторно.

Автобус, в котором находились граждане России, перевозил их на полуостров Саману на экскурсию. По пути следования произошло его столкновение ещё с двумя автобусами, в которых находились персонал одного из отелей и служащие туристического агентства.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

В интернете уже обнародовано видео аварии, в которой пострадали россияне, опубликованное каналом RT. На нём видно, насколько сильно разрушен автобус, в котором находились туристы.

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