Авария с участием автобуса российского туроператора Anex Tour произошла сегодня на острове Гаити в Доминиканской республике.
На момент столкновения с многотонным грузовиком, на большой скорости выскочившим на трассу, в салоне автобуса находились 39 граждан России. Они, завершив отдых в Пунта-Кане, ехали в аэропорт.
В результате аварии травмы разной степени тяжести, по уточненным данным, получили 27 пассажиров, в из числе - дети. Никто не погиб, но состояние 15 - критическое. Об этом сообщает туроператор со ссылкой на местную службу спасения.
По информации ТАСС одна из пострадавших в аварии россиянок лишилась обеих рук. Она и те, кто получил очень тяжелые травмы, доставлены вертолетом в клинику Санто-Доминго.
9 из тех, кому повезло, уже улетели в Москву. Еще несколько человек после врачебного осмотра вернулись в гостиницу.
К делу подключились страховщики - компания ERV. Как заверили в посольстве, все пострадавшие получат медицинскую помощь в полном объеме.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.