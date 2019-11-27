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Источник Правда.Ру

27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Авария с участием автобуса российского туроператора Anex Tour произошла сегодня на острове Гаити в Доминиканской республике.

На момент столкновения с многотонным грузовиком, на большой скорости выскочившим на трассу, в салоне автобуса находились 39 граждан России. Они, завершив отдых в Пунта-Кане, ехали в аэропорт.

В результате аварии травмы разной степени тяжести, по уточненным данным, получили 27 пассажиров, в из числе - дети. Никто не погиб, но состояние 15 - критическое. Об этом сообщает туроператор со ссылкой на местную службу спасения.

По информации ТАСС одна из пострадавших в аварии россиянок лишилась обеих рук. Она и те, кто получил очень тяжелые травмы, доставлены вертолетом в клинику Санто-Доминго.   

9 из тех, кому повезло, уже улетели в Москву. Еще несколько человек после врачебного осмотра вернулись в гостиницу.

К делу подключились страховщики - компания ERV. Как заверили в посольстве, все пострадавшие получат медицинскую помощь в полном объеме. 

 

Темы дтп авария автобус доминикана пострадали россияне
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