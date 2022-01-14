МЧС: в Алтайском крае упал легкомоторный самолёт, есть пострадавшие

В пятницу, 14 января, на аэродроме, расположенном возле села Старобелокуриха на Алтае, упал легкомоторный самолёт.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

"По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека, которые находились на борту. Информация уточняется", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что самолёт упал в одном километре от аэродрома. В общей сложности к работе на месте падения судна было привлечено 24 специалиста и шесть единиц техники.

Как сообщил источник издания "Интерфакс", легкомоторный самолёт "жёстко сел в поле" неподалёку от Старобелокурихи. При этом возгорания не последовало. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице, с ними работают медики. Известно, что судно принадлежало частному лицу.

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