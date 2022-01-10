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Автор Владимир Васютченко

Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде

Происшествия

Прибывший из Москвы пассажирский самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода 10 января.

Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде

Как сообщил замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров, самолёт авиакомпании Red Wings с 47 пассажирами выкатился за пределы ВПП белгородского аэропорта в 10.42.

Согласно сведениям информированного источника агентства, пилотам не удалось удержать самолёт на ВПП из-за её обледенения.

По информации Базарова, пассажиры самолёта в результате происшествия не пострадали.

"Сейчас их высаживают из самолета и переправляют в здание аэропорта", — цитирует заместителя главы региона "Интерфакс".

По словам чиновника, выкатившийся в ВПП самолёт не будут передвигать, пока это нужно для расследования инцидента.

В аэропорту Белгорода не стали комментировать произошедшее.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Норильска выкатился за пределы ВПП прибывший из Челябинска Superjet-100, на борту которого находился 81 пассажир и шестеро членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

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