Кадры допроса сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У." появились в Сети.
"Я действовал под руководством Егора Краснова. Я занимался модерированием теракт-каналов в Telegram. Мы привлекали, в том числе несовершеннолетних к нападению. Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России", — признался на допросе задержанный.
Молодого человека задержали сегодня, 11 января, в Тверской области. У него изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям "участие в экстремистском сообществе" и "приготовление к террористическому акту".
В ФСБ личность задержанного пока не раскрывают, также пока неизвестны другие подробности спецоперации.
Ранее бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин сообщил, что каждый третий гражданин страны способен принять участие в войне против России. Вместе с этим министр указал на невозможность подобных боевых действий из-за переговоров лидеров США и РФ.
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