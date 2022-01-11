ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тверской области по подозрению в подготовке терактов.

По информации ведомства, молодой человек 2003 года рождения являлся сторонником украинского радикального сообщества "М.К.У." и по указанию её лидера Егора Краснова пропагандировал идеологию массовых убийств, вовлекал в группировку новых членов, а также занимался подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

Подозреваемого задержали в результате совместных действий ФСБ, МВД и СКР. Сообщается, что молодой человек дал признательные показания. Подтверждением его преступной деятельности стали также переписка в одном из мессенджеров с Красновым и изъятые у задержанного предметы и документы, в том числе инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В настоящее время в отношении жителя Тверской области возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Участие в экстремистском сообществе" и "Приготовление к теракту". Молодого человека заключили под стражу.

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