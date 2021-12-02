ФСБ: в России задержаны три агента спецслужб Украины, предотвращён теракт

Троих агентов украинских спецслужб задержали в России сотрудники ФСБ.

Согласно сообщению ведомства, которое приводит "Интерфакс", российские силовики задержали гражданина 1974 года рождения и его сына 1999 года рождения, которые, по данным ФСБ, были за 10 тысяч долларов завербованы СБУ в Тернопольской области для сбора информации о стратегических объектах на территории РФ.

В машине задержанных силовики обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие.

Кроме того, ФСБ заявила о задержании жителя Киевской области 1998 года рождения, который, согласно сведениям российских силовиков, является агентом Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что мужчина был направлен в РФ, чтобы совершить теракт, подорвав два самодельных взрывных устройства. Их обнаружили у задержанного, который направлялся к месту преступления.

В настоящее время в отношении троих граждан Украины возбудили уголовные дела.

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