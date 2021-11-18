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СМИ: главу Союза десантников УрФО задержали за посредничество во взяточничестве

Происшествия

Председатель Союза десантников в Уральском федеральном округе и член Общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин задержан в Екатеринбурге по делу о коррупционном преступлении.

СМИ: главу Союза десантников УрФО задержали за посредничество во взяточничестве

Как сообщил источник Е1.Ru в силовых структурах, Тетерина задержали по подозрению в посредничестве во взяточничестве. По словам собеседника интернет-издания, подозреваемого сопровождают сотрудники ФСБ.

В региональном следственном управлении СКР по Свердловской области подтвердили, что занимаются расследованием дела Тетерина. Его подробности не раскрываются в интересах следствия.

Планируется, что 18 ноября суд изберёт меру пресечения для Тетерина. 

В сообщении говорится, что вместе с председателем Союза десантников УрФО был задержан также гендиректор ООО «Шабровский карьер». В настоящее время правоохранители занимаются этой компанией в связи с выявленным фактом нанесения ущерба экологии в результате её деятельности.

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Коррупция: Методы борьбы с ней
Автор: Владимир Васютченко
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