Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого подозревают в получении крупной взятки, был доставлен в Москву в воскресенье и помещен в ИВС, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.
Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.
По данным источника РИА "Новости", в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.
"Вечером в воскресенье, ближе к ночи, доставят в Москву и поместят в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения", — сказал ранее собеседник агентства.
Как оказалось, ранее инкриминированные Белозерцеву случаи могут оказаться "дополнены". Журналисты сумели выяснить, что в отношении работы губернатора будет "проведена ревизия".
"Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды", — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в органах правопорядка.
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