Пензенского губернатора доставили в московский ИВС

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого подозревают в получении крупной взятки, был доставлен в Москву в воскресенье и помещен в ИВС, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его предполагаемые соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.

По данным источника РИА "Новости", в правоохранительных органах, в рамках дела Белозерцева задержаны шесть человек. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко заявил агентству, что членство Белозерцева в партии будет приостановлено в ближайшее время до решения суда.

"Вечером в воскресенье, ближе к ночи, доставят в Москву и поместят в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения", — сказал ранее собеседник агентства.

Новые подробности "работы" губернатора позволит "вскрыть" ревизия

Как оказалось, ранее инкриминированные Белозерцеву случаи могут оказаться "дополнены". Журналисты сумели выяснить, что в отношении работы губернатора будет "проведена ревизия".

"Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды", — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в органах правопорядка.