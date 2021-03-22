Шпигелю дважды вызывали "скорую" в изолятор

Задержанный в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмен Борис Шпигель жалуется в изоляторе на свое здоровье, ему дважды вызывали скорую помощь, рассказала РИА "Новости" член московской ОНК Ольга Дружинина.

"Условия содержания нормальные, администрация изолятора оказывает всяческое содействие. Он исключительно жалуется на своё состояние здоровья, у него множество системных заболеваний, ему тяжело ходить, дважды ему вызывали "скорую", — сказала Дружинина.

Она добавила, что один раз его уже вывозили в гражданскую больницу из ИВС на Петровке.