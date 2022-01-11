Экс-глава МИД Украины заявил, что каждый третий гражданин готов воевать с РФ

Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин сообщил, что каждый третий гражданин страны способен принять участие в войне против России. Вместе с этим министр указал на невозможность подобных боевых действий из-за переговоров лидеров США и РФ.

"Каждый третий в случае атаки реально будет с оружием. Но ещё же будут волонтёры, будут ещё люди, которые будут осуществлять сопротивление", — сказал Климкин в программе телеканала "Эспрессо".

Также политик подчеркнул, что в Европе не осталось стран, которые можно назвать ядром противостояния Москве. Ещё украинский министр предрёк повторение событий в Абхазии на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее американский политик Патрик Бьюкенен объяснил, почему президент США Джозеф Байден не планирует воевать за Украину с РФ. Как отметил публицист, Запад хочет сделать Москву союзником в конфликте с Китаем. Поэтому американский лидер должен исключить вероятность вступления Киева в альянс НАТО, заявил журналист. По его мнению, Украина не является частью жизненно важных интересов Вашингтона.

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