Все горняки вышли на поверхность после пожара на шахте в Кузбассе

В пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) рассказали, что все 128 горняков, которые находились в шахте имени Рубана в Кузбассе, смогли выйти и на поверхность, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в СУЭК отметили, что возгорания в шахте не было.

"Сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина — самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Возгорания не было. В соответствии с существующим порядком действий все работы были немедленно остановлены", — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в шахте имени А. Д.Рубана в Кузбассе произошёл пожар. Тогда же отмечалось, что в действие был введён план по ликвидации аварии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.