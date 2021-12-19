На шахте в Кузбассе произошёл пожар

В шахте имени А. Д.Рубана в Кузбассе произошёл пожар, сообщает РИА Новости.

Известно, что в данный момент в действие ввели план по ликвидации аварии — 128 горнорабочих выводятся на поверхность.

При этом в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании рассказали, что пожар мог произойти из-за нагревания пласта.

Ранее врио руководителя МЧС России Александр Чуприян сообщил, что горняки единогласно выступили за продолжение работ на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где в конце ноября случилась смертельная авария.

При этом сейчас под землёй сосредоточено порядка 20 тонн воды, поэтому пока нельзя назвать точную дату возобновления работ. Он добавил, что власти РФ заинтересованы в том, чтобы обеспечить шахтёрам безопасные условия работы.