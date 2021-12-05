EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Каждый пятый россиянин готов пойти на войну с Украиной
Опрос: 13 тысяч рублей готовы в среднем потратить россияне на новогодние подарки
Американский посол назвал способ избежать "трагического насилия" на Украине
Захарова увидела фашистский топоним в "плане вторжения" в Незалежную от Bild
Спасателей, которые поднимали тела из шахты "Листвяжная", госпитализировали
"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"
Пушков прокомментировал "схему атака" Украины: "Руки чешутся"
На Урале собираются выпустить досрочно из тюрьмы психически нездорового маньяка
Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать и не игнорировать Россию

Работу на шахте на Урале остановили из-за горного удара

Происшествия

На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Североуральске Свердловской области остановили работы на два дня. В ночь на 4 декабря там произошел горный удар.

Работу на шахте на Урале остановили из-за горного удара

За это время там должны ликвидировать все повреждения.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова.

"На участке, где произошел горный удар, работу планируется возобновить через два дня, когда будут устранены повреждения, нанесенные природным явлением", — сказала Воронова.

В результате никто не пострадал.

После происшествия была собрана специальная комиссия. Сейчас готовится заключение.

Прокуратура Североуральска начала проверку.

Pravda.Ru писала, что в шахтах Кузбасса нашли 449 нарушений после трагедии на "Листвяжной".

ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло 25 ноября. Трагедия унесла жизни 51 человека и стала крупнейшей в России за 11 лет. Арестованы пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мощнейший взрыв на шахте «Листвяжная»: шахтер найден живым. Последние новости
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Криштиану Роналду повредил колено, пока праздновал забитый гол
Работу на шахте на Урале остановили из-за горного удара
Каждый пятый россиянин готов пойти на войну с Украиной
Опрос: 13 тысяч рублей готовы в среднем потратить россияне на новогодние подарки
Американский посол назвал способ избежать "трагического насилия" на Украине
В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек
На митинге с участием Эрдогана обнаружили бомбу
Захарова увидела фашистский топоним в "плане вторжения" в Незалежную от Bild
Спасателей, которые поднимали тела из шахты "Листвяжная", госпитализировали
"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме — Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Гирман: Европа осталась без газа, но "Северный поток-2" не заработает этой зимой
Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов Александр Артамонов Американские "короли мух", или Насекомые — боевые киборги Александр Артамонов Ирина Шлионская Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности Ирина Шлионская
Силовые структуры
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Мир. Новости мира
"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Мир. Новости мира
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников