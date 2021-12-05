Работу на шахте на Урале остановили из-за горного удара

На шахте "Черемуховская — Глубокая" в Североуральске Свердловской области остановили работы на два дня. В ночь на 4 декабря там произошел горный удар.

За это время там должны ликвидировать все повреждения.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель "Русала" по Уральскому федеральному округу Елена Воронова.

"На участке, где произошел горный удар, работу планируется возобновить через два дня, когда будут устранены повреждения, нанесенные природным явлением", — сказала Воронова.

В результате никто не пострадал.

После происшествия была собрана специальная комиссия. Сейчас готовится заключение.

Прокуратура Североуральска начала проверку.

Pravda.Ru писала, что в шахтах Кузбасса нашли 449 нарушений после трагедии на "Листвяжной".

ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло 25 ноября. Трагедия унесла жизни 51 человека и стала крупнейшей в России за 11 лет. Арестованы пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора.

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