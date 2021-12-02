Путин призвал ужесточить наказание за нарушение безопасности на шахтах

Президент призвал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает жизнями людей в угольной отрасли. Об этом он сообщил на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передаёт РИА Новости.

Глава государства заявил, что ответственность за аварии на шахтах лежит на всех участниках организации производства — как на руководителях, так и на собственниках.

"Ответственность несут все, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску", — отметил Владимир Путин.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло 25 ноября. Трагедия унесла жизни 51 человека и стала крупнейшей в России за 11 лет. Арестованы пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора. Рабочей группой после ЧП на "Листвяжной" во время проверки шахт Кузбасса было выявлено более 600 нарушений.

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