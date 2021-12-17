Глава МЧС сравнил пренебрежение ТБ в шахтах с курением на пороховой бочке

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что пренебрежение техникой безопасности и несоблюдение инструкций на угольных шахтах можно сравнить с курением на пороховой бочке.

Как подчеркнул Чуприян, если должный контроль по соблюдению всех необходимых норм и предписаний ТБ отсутствует — это прямой путь к трагедии.

"Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина. В данном случае требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана в угольных шахтах, а не создание его видимости", — пояснил врио главы МЧС в беседе с РБК.

По его словам, опасность отклонения от норм должно осознавать и руководство, и персонал.

"Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать", — резюмировал Чуприян.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Чуприяна о том, что горняки на шахте "Листвяжная" единогласно заявили, что готовы продолжать работать в забое, в котором случилась трагедия. Как пояснил врио главы МЧС "В Кузбассе это на генетическом уровне".

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