Спасателей, которые поднимали тела из шахты "Листвяжная", госпитализировали

Число пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 106 человек. Семеро спасателей оказались в больнице после проведения аварийных работ и подъёма тел погибших на поверхность.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при трагедии в Кузбассе составило 99 человек.

"По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей", — рассказал источник из экстренных служб РИА Новости.

Семерых спасателей госпитализировали в течение минувших суток. Специалисты поднимали тела погибших коллег и горняков, у которых диагностировали "токсическое действие окиси углерода лёгкой степени".

"На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших", — добавил информатор.

По сообщению МЧС России, вчера из разработки удалось поднять на поверхность тела двух шахтёров.

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